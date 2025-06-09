ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до 2027 року: коли ухвалять рішення

Тимчасовий захист українців у ЄС

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Європейська комісія внесла пропозицію щодо продовження дії правової бази, відомої як "Директива про тимчасовий захист для українських біженців", до 4 березня 2027 року.

Дана директива, вперше набута чинності у березні 2022 року. Саме тоді вона дозволила переміщеним українцям залишатися в державах-членах ЄС без проходження офіційної процедури надання притулку.

Раніше про дану ініціативу розповідав посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

Варто зазначити, що, за даними Єврокомісії, у січні 2025 року кількість одержувачів тимчасового захисту в ЄС становила близько 4,3 млн осіб.

Однак передбачалося, що кількість має знизиться до 4,1 млн до кінця 2025 року і до 3,8 млн до кінця 2026 року.

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