ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до 2027 года: когда примут решение

Временная защита украинцев в ЕС

Напомним, недавно мы сообщали, что Европейская комиссия внесла предложение о продлении действия правовой базы, известной как "Директива о временной защите для украинских беженцев", до 4 марта 2027 года.

Данная директива, впервые вступила в силу в марте 2022 года. Именно тогда она позволила перемещенным украинцам оставаться в государствах-членах ЕС без прохождения официальной процедуры предоставления убежища.

Ранее о данной инициативе рассказывал посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Стоит отметить, что, по данным Еврокомиссии, в январе 2025 года количество получателей временной защиты в ЕС составляло около 4,3 млн человек.

Однако предполагалось, что количество должно снизится до 4,1 млн до конца 2025 года и до 3,8 млн до конца 2026 года.

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