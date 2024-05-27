Саміт миру

Саміт миру відбудеться в Швейцарії з 15 по 16 вересня. Загалом Україна та Швейцарія запросили на захід понад 150 країн, проте Російська Федерація запрошень не отримувала. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Кот-д'івуар візьме участь у першому саміті миру від України.

Ані лідер Китаю, ані президент США поки не підтвердили свою участь у заході. Зокрема, Ван і, високопоставлений китайський дипломат, може не приїхати на мирний саміт, оскільки він може відвідати саміт БРІКС, який повинен відбутися в той самий час.

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