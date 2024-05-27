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ЕС планирует после саммита мира провести переговоры с участием РФ в Саудовской Аравии, - Bloomberg

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

После проведения в Швейцарии Глобального саммита мира Европейский союз хочет организовать осенью в Саудовской Аравии переговоры о мире в Украине с участием России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание не раскрыло подробностей этой затеи. 

Журналисты добавили, что президент США Джо Байден не планирует участвовать в запланированном саммите на швейцарском курорте Бургеншток 15-16 сентября. Американские лидеры в эти дни отдают предпочтение предвыборным мероприятиям по сбору средств в Голливуде.

Согласно тем же данным, Китай и Бразилия планируют альтернативные мероприятия по украинскому вопросу.

Саммит мира

Саммит мира состоится в Швейцарии с 15 по 16 сентября. В целом Украина и Швейцария пригласили на мероприятие более 150 стран, однако Российская Федерация приглашений не получала. В частности, недавно стало известно, что Кот-д'Ивуар примет участие в первом саммите мира от Украины.

Ни лидер Китая, ни президент США пока не подтвердили свое участие в мероприятии. В частности, Ван и высокопоставленный китайский дипломат может не приехать на мирный саммит, поскольку он может посетить саммит БРИКС, который должен состояться в то же время.

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