ЄС планує надати Україні допомогу до 40 млрд євро без участі США, - FT

За словами трьох осіб, які брали участь у переговорах, односторонні дії робляться на тлі стурбованості Брюсселя тим, що Угорщина завадить блоку надати гарантії, необхідні США для участі у схемі заморожування активів.

Уряд Віктора Орбана, найпроросійськішого лідера ЄС, намагався відкласти ухвалення рішення щодо схеми заморожування активів до президентських виборів у США, які відбудуться 5 листопада.

Але Брюссель має розпочати роботу над будь-якою альтернативою протягом наступних кількох тижнів, оскільки такий крок залежатиме від повноважень, які закінчуються наприкінці року.

Кошти призначені для фінансової стабільності України, яка, за даними Києва та МВФ, 2025 року зіткнеться з дефіцитом фінансування у розмірі 38 млрд доларів. Країна покладається на іноземну допомогу, щоб продовжувати функціонувати, тоді як Росія посилює атаки на її інфраструктуру.

Відповідно до проекту юридичної пропозиції, з якою ознайомилася FT, ЄС залучить невизначену кількість мільярдів у вигляді кредитів для України до кінця 2024 року. Такий крок, розширення існуючої програми допомоги, вимагатиме лише підтримки більшості, а не одностайності, що усуне право вето Будапешта. Остаточна цифра може змінюватись від 20 до 40 млрд євро і буде встановлена Європейською комісією після консультацій з державами-членами, заявили чиновники.

"Ми завжди можемо діяти самостійно", - сказав представник ЄС. Хоча первісна схема - за участю США - залишається планом комісії A, чиновники стверджують, що їм потрібна альтернатива, якщо Будапешт збереже своє право вето до виборів у США.

Кредит Україні під російські активи

Нагадаємо, у червні лідери країн G7 домовилися надати Україні кредит на суму 50 млрд доларів, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів Росії.

У вересні Єврокомісія представила послам ЄС три нові варіанти продовження санкцій проти Росі , щоб забезпечити кредит G7 для України на суму 50 млрд доларів під російські активи. США хочуть бути впевнені, що режим санкцій ЄС щодо активів не буде скасовано.

У проекті держбюджету України на 2025 рік Кабінет Міністрів прогнозує фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок міжнародної допомоги на 36,9 млрд доларів. Однак поки що не визначено джерел міжнародної допомоги на 19,1 млрд доларів.