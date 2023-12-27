ЄС планує надати Україні 20 млрд євро допомоги в обхід Угорщини - FT

Європейський Союз готує запасний план щодо надання Україні допомоги у розмірі до 20 млрд євро, який не залежить від згоди Віктора Орбана з Угорщини. Цей план буде розглянуто на саміті 1 лютого, якщо Орбан продовжить заперечувати допомогу Україні.

Щоб це зробити, країни-учасниці мають надати гарантії бюджету ЄС. Це дозволить Європейській комісії зайняти до 20 млрд євро на ринках капіталу. Умови ще обговорюються, а точна сума допомоги залежатиме від потреб України.

ЄС уже використав подібну схему у 2020 році, щоб допомогти країнам впоратися з пандемією Covid-19. Тоді комісія надала дешеве фінансування на суму до 100 млрд євро для підтримки праці. Тепер ЄС хоче використати ту саму схему для допомоги Україні.

Цей план не потребує згоди всіх країн ЄС. Якщо до основних учасників увійдуть країни з високими кредитними рейтингами, то ЄС зможе обійти вето Угорщини.

Деякі країни, наприклад Німеччина та Нідерланди, мають отримати схвалення парламенту для надання національних гарантій. Чиновники сподіваються, що це буде зроблено вчасно, щоб надати Україні допомогу до березня.

Один із недоліків цієї схеми в тому, що вона надаватиме Україні лише кредити, і не включатиме гранти. Держави-члени можуть вирішити надати гранти Україні на двосторонній основі.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, ще минулого року у Євросоюзі запропонували виділити для України 50 млрд євро до 2027 року. Щоб таке рішення схвалили, потрібна згода абсолютно всіх країн. Угорщина наклала вето.

Раніше ми повідомляли, що глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що країни ЄС схвалять 50 млрд для України. Це може статися навіть без згоди Угорщини.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан вже визнав, що ЄС може виділити 50 млрд євро для України без згоди його країни.