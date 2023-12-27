ЕС планирует предоставить Украине 20 млрд евро помощи в обход Венгрии - FT

Европейский Союз готовит запасной план по предоставлению Украине помощи в размере до 20 млрд евро, который не зависит от согласия Виктора Орбана из Венгрии. Этот план будет рассмотрен на саммите 1 февраля, если Орбан продолжит возражать против помощи Украине.

Чтобы это сделать, страны-участницы должны дать гарантии бюджету ЕС. Это позволит Европейской комиссии занять до 20 млрд евро на рынках капитала. Условия еще обсуждаются, а точная сумма помощи будет зависеть от потребностей Украины.

ЕС уже использовал подобную схему в 2020 году, чтобы помочь странам справиться с пандемией Covid-19. Тогда комиссия предоставила дешевое финансирование на сумму до 100 млрд евро для поддержки труда. Теперь ЕС хочет использовать ту же схему, для помощи Украине.

Этот план не требует согласия всех стран ЕС. Если в число основных участников войдут страны с высокими кредитными рейтингами, то ЕС сможет обойти вето Венгрии.

Некоторые страны, например Германия и Нидерланды, должны получить одобрение парламента для предоставления национальных гарантий. Чиновники надеются, что это будет сделано вовремя, чтобы Украине предоставить помощь к марту.

Один из недостатков этой схемы в том, что она будет предоставлять Украине только кредиты, и не будет включать гранты. Государства-члены могут решить предоставить гранты Украине на двусторонней основе.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, еще в прошлом году в Евросоюзе предложили выделить для Украины 50 млрд евро до 2027 года. Чтобы такое решение одобрили, нужно согласие абсолютно всех стран. Венгрия наложила вето.

Ранее мы сообщали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страны ЕС одобрят 50 млрд для Украины. Это может произойти даже без согласия Венгрии.

К слову, премьер Венгрии Виктор Орбан уже признал, что ЕС может выделить 50 млрд евро для Украины без согласия его страны.