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В ЕС планируют запретить одноразовую пластиковую посуду

Новости » Общество    19.12.2018 - 12:03
В ЕС планируют запретить одноразовую пластиковую посуду
Иллюстративное фото (pixabay com)

Окончательное внедрение запрета в странах ЕС ожидается через два года

В Евросоюзе через два года планируют запретить одноразовую пластиковую посуду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечается, офис председательствующей в Совете ЕС Австрии сообщил, что представители Европарламента и государств-членов ЕС достигли согласия относительно запрета пластиковых изделий одноразового использования, в частности посуды и соломинок для напитков.

Окончательный запрет планируют ввести в странах ЕС через два года.

Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент 24 октября большинством голосов одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию. С предложением сократить использование одноразового пластика Еврокомиссия выступила в мае. Кроме того, в ЕК считают необходимым сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов.

Также сообщалось, что ранее комитет Европарламента по окружающей среде поддержал запрет одноразовой пластиковой посуды в Евросоюзе с 2021 года.

Отметим, ученые выяснили, что каждую минуту в мире используют около 10 миллионов пластиковых пакетов.

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