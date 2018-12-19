У ЄС планують заборонити одноразовий пластиковий посуд

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Остаточне запровадження заборони в країнах ЄС очікується через два роки

У Євросоюзі через два роки планують заборонити одноразовий пластиковий посуд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, офіс головуючої в Раді ЄС Австрії повідомив, що представники Європарламенту та держав-членів ЄС досягли згоди щодо заборони пластикових виробів одноразового використання, зокрема посуду та соломинок для напоїв.

Остаточну заборону планують запровадити в країнах ЄС через два роки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європарламент 24 жовтня більшістю голосів схвалив введення заборони на одноразову пластикову продукцію. З пропозицією скоротити використання одноразового пластику Єврокомісія виступила в травні. Крім того, у ЄК вважають за необхідне скоротити використання пластикових контейнерів для їжі і склянок.

Також повідомлялося, що раніше комітет Європарламенту з питань навколишнього середовища підтримав заборону одноразового пластикового посуду в Євросоюзі з 2021 року.

Зазначимо, вчені з'ясували, що кожну хвилину в світі використовують приблизно 10 мільйонів пластикових пакетів.