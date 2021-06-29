UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС планирует ввести новые санкции против России

Автор: Мария Кучерявец

Евросоюз в ближайшее время подготовит варианты новых санкций против России. Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Соответствующее заявление появилось на его странице в Twitter.

По словам Борелля, ЕС будет продолжать поддерживать Украину, ее территориальную целостность, суверенитет и независимость.

Поэтому ЕС призывает Россию взять на себя ответственность и выполнить Минские договоренности.

Кроме этого, Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию в связи с ее отказом сотрудничать с международными усилиями по обеспечению справедливости в отношении погибших в результате авиакатастрофы MH17.

"Мы должны полностью обеспечить соблюдение законодательства ЕС для противодействия преступности, исходящей из России, включая кибератаки",- отметил Борелли.

Он также отметил необходимость активизации борьбы с коррупцией. В частности, речь идет об обеспечении большей прозрачности происхождения и целей финансовых потоков в Россию и из России.

Напомним, что Европейский союз продлил экономические санкции против Российской Федерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская Федерациякомиссия