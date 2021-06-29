ЄС планує ввести нові санкції проти Росії

За словами Борелля, ЄС буде продовжувати підтримувати Україну, її територіальну цілісність, суверенітет і незалежність.

Тому ЄС закликає Росію взяти на себе відповідальність і виконати Мінські домовленості.

Крім цього, Євросоюз продовжить чинити тиск на Росію у зв'язку з її відмовою співпрацювати з міжнародними зусиллями щодо забезпечення справедливості відносно загиблих внаслідок авіакатастрофи MH17.

"Ми повинні повністю забезпечити дотримання законодавства ЄС для протидії злочинності, що виходить із Росії, включаючи кібератаки", - зазначив Борелль.

Він також наголосив на необхідності активізації боротьби з корупцією. Зокрема, мова йде про забезпечення більшої прозорості походження та цілей фінансових потоків в Росію і з Росії.