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ЕС планирует расширить санкции против Беларуси до 200 имен, - Тихановская

Минск, Понедельник 16 ноября 2020 14:17
ЕС планирует расширить санкции против Беларуси до 200 имен, - Тихановская
Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что страны ЕС готовятся расширить список персональных санкций в отношении Беларуси. В этот список могут войти более 200 имен.

Об этом сообщила пресс-служба оппозиционерки, передает "Интерфакс-Запад".

По словам оппозиционерки, ее команда договаривается с другими странами о расширении и углублении санкционного списка.

"С прошлой недели мы активно работаем над экономическими санкциями против бизнеса и государственных компаний, которые кормят режим. Кроме того, ожидается, что страны ЕС расширят перечень персональных санкций в отношении более 200 имен", - утверждается в заявлении.

Она отметила, что идет работа над тем, чтобы "иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными банками".

"Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы Swift", - заявила оппозиционерка.

Напомним, Европейский Союз готовит новый пакет санкций против Беларуси.

Вечером 12 ноября в Минске умер Роман Бондаренко, которого накануне неизвестные люди в масках похитили из так называемой "Площади Перемен".

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