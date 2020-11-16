ЄС планує розширити санкції проти Білорусі до понад 200 імен, - Тіхановська

Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com)

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що країни ЄС готуються розширити перелік персональних санкцій щодо Білорусі. В цей список можуть увійти понад 200 імен.

Про це повідомила прес-служба опозиціонерки, передає "Інтерфакс-Захід".

За словами опозиціонерки, її команда домовляється з іншими країнами про розширення та поглиблення санкційних списків.

"З минулого тижня ми активно працюємо над економічними санкціями проти бізнесу та державних компаній, які годують режим. Крім того, очікується, що країни ЄС розширять перелік персональних санкцій до понад 200 імен", - стверджується у заяві.

Вона зазначила, що йде робота над тим, щоб "іноземні банки припиняли кредитувати і співпрацювати з білоруськими, в першу чергу державними банками".

"Обговорюємо можливість відключення режиму Лукашенка від системи Swift", - заявила опозиціонерка.

Нагадаємо, Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Білорусі.

Ввечері 12 листопада в Мінську помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі люди в масках викрали з так званої "Площі Змін".