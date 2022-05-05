ЕС не планирует отказываться от российского газа, - Шарль Мишель

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что сейчас в ЕС отсутствуют никакие планы отказа от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс .

По его словам, если нефть заменить возможно, то с газом все по-другому.

"Рынок нефти является глобальным, и существуют другие поставщики. Газ-это другая проблема. Это не только энергоресурс. Газ невозможно заместить любым другим продуктом нефтехимии. Закрытие российского газового крана сейчас не обсуждается", - сказал Шарль Мишель.