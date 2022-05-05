ЄС не планує відмовлятися від російського газу, - Шарль Мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що зараз у ЄС відсутні жодні плани відмови від російського газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.
За його словами, якщо нафту замінити можливо, то з газом усе по-іншому.
"Ринок нафти є глобальним, і існують інші постачальники. Газ - це інша проблема. Це не тільки енергоресурс. Газ неможливо замістити будь-яким іншим продуктом нафтохімії. Закриття російського газового крана зараз не обговорюється", - сказав Шарль Мішель.
Нагадаємо, Греція, Мальта та Кіпр заявили про негативний вплив запровадження нафтового ембарго проти РФ на країни Євросоюзу.
Також ми повідомляли, керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що формула нафтового ембарго повинна влаштувати всіх членів ЄС. Заборона вдарить по економіці Росії.