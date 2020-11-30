ЄС планує два саміти із Байденом в наступному році

Фото: прапори ЄС та США (eeas.europa.eu)

Європейський Союз запросив новообраного президента США Джо Байдена на два саміти в першій половині наступного року. Один з них віртуальний, а інший - особистий.

Про це повідомляє Euractiv.

Як повідомляється, Європейський союз прагне створити новий альянс з США, щоб зняти напруженість, яка утворилась за часів колишнього президента Сполучених Штатів Дональда трампа, та вирішити проблеми з Китаєм.

Також відомо, що посли ЄС 27 листопада отримали документ, який охоплює п'ять ключових областей майбутнього трансатлантичного співробітництва. Зокрема, це боротьба з пандемією COVID-19; прискорення економічного відновлення; боротьба зі зміною клімату; підтримка багатосторонності і загальних цінностей; сприяння миру і безпеці.

Посли обговорять план в понеділок з метою підготовки заяви до майбутньої зустрічі лідерів ЄС 10-11 грудня.

Нагадаємо, Європейські лідери закликали Байдена відновити "міцний союз" ЄС і США.

Також раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз не може самостійно забезпечити безпеку Європи. Для цього ЄС необхідна військова допомога з боку Сполучених Штатів.

Крім того, Байден озвучив плани, які здійснить в перші 100 днів перебування на посаді.