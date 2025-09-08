Фото: ЄС за півроку імпортував 3 мільйони тонн металургійної продукції з РФ (shutterstock.com)

Європейський Союз у першому півріччі 2025 року імпортував 2,95 млн тонн металургійної продукції з Росії. Основними позиціями стали напівфабрикати та чавун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center.

Попри діючі санкції, обсяг імпорту зріс на 2,7% р./р: це збагатило Росію на 1,22 млрд євро. Найбільша частка імпорту припала на сталеві напівфабрикати - 1,84 млн тонн (+7,8% р./р.) вартістю 837,35 млн євро. Найбільшими імпортерами стали Бельгія, Італія, Чехія та Данія. Імпорт чавуну зріс на 35,3% і досяг 697 тис. тонн. Російські компанії отримали від його продажу 254,45 млн євро (+21,9% р./р.). Основним споживачем залишається Італія – 524,6 тис. тонн. Тільки у червні цього року ЄС імпортував із Росії 382,7 тис. тонн продукції ГМК, що на 15,3% більше р./р. А за підсумками 2024 року ЄС купив у країни-агресора 5,34 млн тонн металургійної продукції на понад 2,5 млрд євро.

