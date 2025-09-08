ЄС за півроку імпортував 3 мільйони тонн металургійної продукції з РФ
Європейський Союз у першому півріччі 2025 року імпортував 2,95 млн тонн металургійної продукції з Росії. Основними позиціями стали напівфабрикати та чавун.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center.
Попри діючі санкції, обсяг імпорту зріс на 2,7% р./р: це збагатило Росію на 1,22 млрд євро.
Найбільша частка імпорту припала на сталеві напівфабрикати - 1,84 млн тонн (+7,8% р./р.) вартістю 837,35 млн євро. Найбільшими імпортерами стали Бельгія, Італія, Чехія та Данія.
Імпорт чавуну зріс на 35,3% і досяг 697 тис. тонн. Російські компанії отримали від його продажу 254,45 млн євро (+21,9% р./р.). Основним споживачем залишається Італія – 524,6 тис. тонн.
Тільки у червні цього року ЄС імпортував із Росії 382,7 тис. тонн продукції ГМК, що на 15,3% більше р./р. А за підсумками 2024 року ЄС купив у країни-агресора 5,34 млн тонн металургійної продукції на понад 2,5 млрд євро.
Імпорт ЄС з Росії попри санкції
Раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що російські підприємства ГМК напряму підтримують ВПК агресора, і закликав ЄС посилити санкції проти металургійного комплексу РФ.
Додамо, що протягом трьох років після вторгнення в Україну, незважаючи на санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту у ЄС. Особливо це стосується металів і корисних копалин, у тому числі чавуну та сталевих напівфабрикатів, які Росія продовжує постачати до Євросоюзу.