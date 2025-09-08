ЕС за полгода импортировал 3 миллиона тонн металлургической продукции из РФ
Европейский Союз в первом полугодии 2025 года импортировал 2,95 млн тонн металлургической продукции из России. Основными позициями стали полуфабрикаты и чугун.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.
Несмотря на действующие санкции, объем импорта вырос на 2,7% г./г: это обогатило Россию на 1,22 млрд евро.
Наибольшая доля импорта пришлась на стальные полуфабрикаты - 1,84 млн тонн (+7,8% г./г.) стоимостью 837,35 млн евро. Крупнейшими импортерами стали Бельгия, Италия, Чехия и Дания.
Импорт чугуна вырос на 35,3% и достиг 697 тыс. тонн. Российские компании получили от его продажи 254,45 млн евро (+21,9% г./г.). Основным потребителем остается Италия - 524,6 тыс. тонн.
Только в июне этого года ЕС импортировал из России 382,7 тыс. тонн продукции ГМК, что на 15,3% больше г/г. А по итогам 2024 года ЕС купил у страны-агрессора 5,34 млн тонн металлургической продукции на более чем 2,5 млрд евро.
Импорт ЕС из России несмотря на санкции
Ранее уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что российские предприятия ГМК напрямую поддерживают ВПК агрессора, и призвал ЕС усилить санкции против металлургического комплекса РФ.
Добавим, что в течение трех лет после вторжения в Украину, несмотря на санкции, российские производители продолжают получать значительные доходы от экспорта в ЕС. Особенно это касается металлов и полезных ископаемых, в том числе чугуна и стальных полуфабрикатов, которые Россия продолжает поставлять в Евросоюз.