ЕС за полгода импортировал 3 миллиона тонн металлургической продукции из РФ

Европейский Союз в первом полугодии 2025 года импортировал 2,95 млн тонн металлургической продукции из России. Основными позициями стали полуфабрикаты и чугун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

Несмотря на действующие санкции, объем импорта вырос на 2,7% г./г: это обогатило Россию на 1,22 млрд евро. Наибольшая доля импорта пришлась на стальные полуфабрикаты - 1,84 млн тонн (+7,8% г./г.) стоимостью 837,35 млн евро. Крупнейшими импортерами стали Бельгия, Италия, Чехия и Дания. Импорт чугуна вырос на 35,3% и достиг 697 тыс. тонн. Российские компании получили от его продажи 254,45 млн евро (+21,9% г./г.). Основным потребителем остается Италия - 524,6 тыс. тонн. Только в июне этого года ЕС импортировал из России 382,7 тыс. тонн продукции ГМК, что на 15,3% больше г/г. А по итогам 2024 года ЕС купил у страны-агрессора 5,34 млн тонн металлургической продукции на более чем 2,5 млрд евро.