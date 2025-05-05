Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90%

Протягом трьох років після вторгнення в Україну, незважаючи на санкції, російські виробники продовжують отримувати значні доходи від експорту у ЄС. Особливо це стосується металів і корисних копалин, у тому числі чавуну та сталевих напівфабрикатів, які Росія продовжує постачати до Євросоюзу.

"У 2024 році російський експорт перевищив 2,75 млрд доларів. Однак, згідно з останніми даними, імпорт чавуну в ЄС з Росії зріс до 474 540 тонн у січні 2025 року. Це є значним зростанням порівняно з 36 300 тоннами, які спостерігалися в січні 2024 року, і лише 600 тоннами, відвантаженими в грудні 2024 року", - вказує видання.

З січня по лютий цього року чавун, напівфабрикати зі сталі та залізо прямого відновлення займали перше місце в списку імпорту ЄС з Росії. Загалом ЄС закупив 1,35 млн тонн металургійної сировини російського походження, що на 71% більше, ніж у минулому році, з’ясували у виданні.

"Експерти почали висловлювати сумніви щодо ефективності нинішніх санкцій, включаючи існування «винятків», які дозволяють виробникам сталі в Росії продовжувати експорт на ринки ЄС. До того ж, на європейських ринках металопродукція з Росії продається за нижчими цінами, що шкодить українським експортерам і європейським виробникам і потребує виправлення", - вказують у MetalMiner.

Там також нагадали, що на європейських ринках діє квотна система імпорту російських напівфабрикатів, таких як заготовки, сляби та чавун. Цю квоту поступово скорочували, і передбачалося повне скасування. У результаті Росія продавала ці матеріали за нижчими цінами, створюючи викривлення ринку.



Як відомо, Україна запровадила нові економічні та персональні санкції проти підприємств російських олігархів. Серед них - 19 російських енергетичних компаній групи "Новатек", 4 компанії-постачальники титану до РФ, 2 металургійні компанії російського олігарха Лісіна, "Волзький абразивний завод" та "Волгабурмаш". Очікується, що аналогічні санкції проти цих компаній будуть також запроваджені і в ЄС.

Нагадаємо, нещодавно видання Українська правда провело розслідування і з’ясувало, що друга найбагатша людина РФ, власник Новоліпєцкого металургійного комбінату (НЛМК) Володимир Лісін, веде активну співпрацю з підприємствами росії, які виробляють ракети, дрони та ядерну зброю. Водночас, два заводи Лісіна продовжують спокійно працювати у передмісті Брюсселю, а сам Лісін, попри тісну дружбу з Путіним – не перебуває під санкціями ЄС.