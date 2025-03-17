ЄС підтвердив вихід США з групи з розслідування військових злочинів Росії в Україні, - Sky News

Європейський Союз підтвердив вихід Сполучених Штатів Америки з групи з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як пише видання, було отримано заяву від Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії проти України, які підтверджує рішення Сполучених Штатів.
"Влада США поінформувала Євроюст про те, що вона більше не продовжуватиме свою участь у роботі Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України. ICPA, розміщений в Євроюсті, продовжує свою роботу на підтримку національних розслідувань злочину агресії, пов'язаного з війною в Україні. Агентство Європейського союзу зі співробітництва в галузі кримінального правосуддя", - сказано у заяві
Сьогодні стало відомо, що Міністерство юстиції США поінформувало європейських чиновників про те, що Штати виходять із багатонаціональної групи, яка була створена для розслідування дій людей, відповідальних за вторгнення в Україну, включно з російським диктатором Володимиром Путіним.
Нагадаємо, Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) розпочав свою роботу 3 липня 2023 року в Гаазі. Цей унікальний судовий центр, інтегрований в Євроюст, сприяє національним розслідуванням злочину агресії, пов'язаного з війною в Україні.
ICPA об'єднує незалежних прокурорів з різних країн, які щоденно працюють разом, обмінюються доказами та узгоджують спільну стратегію розслідування та переслідування. Це забезпечує ефективну підготовку до майбутніх судових процесів щодо злочину агресії, незалежно від юрисдикції, в якій вони будуть проводитися.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.