ЄС підтвердив вихід США з групи з розслідування військових злочинів Росії в Україні, - Sky News

Як пише видання, було отримано заяву від Міжнародного центру з розслідування злочинів агресії Росії проти України, які підтверджує рішення Сполучених Штатів.

"Влада США поінформувала Євроюст про те, що вона більше не продовжуватиме свою участь у роботі Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України. ICPA, розміщений в Євроюсті, продовжує свою роботу на підтримку національних розслідувань злочину агресії, пов'язаного з війною в Україні. Агентство Європейського союзу зі співробітництва в галузі кримінального правосуддя", - сказано у заяві

Що передувало

Сьогодні стало відомо, що Міністерство юстиції США поінформувало європейських чиновників про те, що Штати виходять із багатонаціональної групи, яка була створена для розслідування дій людей, відповідальних за вторгнення в Україну, включно з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA) розпочав свою роботу 3 липня 2023 року в Гаазі. Цей унікальний судовий центр, інтегрований в Євроюст, сприяє національним розслідуванням злочину агресії, пов'язаного з війною в Україні.

ICPA об'єднує незалежних прокурорів з різних країн, які щоденно працюють разом, обмінюються доказами та узгоджують спільну стратегію розслідування та переслідування. Це забезпечує ефективну підготовку до майбутніх судових процесів щодо злочину агресії, незалежно від юрисдикції, в якій вони будуть проводитися.