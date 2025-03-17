ЕС подтвердил выход США из группы по расследованию военных преступлений России в Украине, - Sky News

Как пишет издание, было получено заявление от Международного центра по расследованию преступлений агрессии России против Украины, которые подтверждает решение Соединенных Штатов.

"Власти США проинформировали Евроюст о том, что они больше не будут продолжать свое участие в работе Международного центра по преследованию преступлений агрессии против Украины. ICPA, размещенный в Евроюсте, продолжает свою работу в поддержку национальных расследований преступления агрессии, связанного с войной в Украине. Агентство Европейского союза по сотрудничеству в области уголовного правосудия", - говорится в заявлении

Что предшествовало

Сегодня стало известно, что Министерство юстиции США проинформировало европейских чиновников о том, что Штаты выходят из многонациональной группы, которая была создана для расследования действий людей, ответственных за вторжение в Украину, включая российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) начал свою работу 3 июля 2023 года в Гааге. Этот уникальный судебный центр, интегрированный в Евроюст, способствует национальным расследованиям преступления агрессии, связанного с войной в Украине.

ICPA объединяет независимых прокуроров из разных стран, которые ежедневно работают вместе, обмениваются доказательствами и согласовывают общую стратегию расследования и преследования. Это обеспечивает эффективную подготовку к будущим судебным процессам по преступлению агрессии, независимо от юрисдикции, в которой они будут проводиться.