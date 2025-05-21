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У ЄС підтвердили, що введуть нові санкції у разі відмови РФ від перемир'я, - Зеленський

Фото: Антоніу Кошта, Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив, що ЄС застосує 18-й пакет санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться від припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський розповів про телефонну розмову з президентом Європейської ради. Він поінформував Кошту дипломатичну роботу, обговорили можливі кроки. 

Президент України також подякував за схвалення 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

"Підготовка наступного вже триває, і дуже важливо, щоб він був іще сильнішим. До нього мають увійти енергетика, банківський сектор і тіньовий флот, включно не лише із суднами, а й з екіпажами, які їх обслуговують. Антоніу підтвердив, що у разі відмови Росії від припинення вогню такі санкції будуть застосовані", - розповів глава держави.

Зеленський та Кошта також говорили про відкриття переговорних кластерів щодо членства України в ЄС.

"Важливо знайти рішення, яке дасть змогу розблокувати процес. Дякую за всі зусилля заради цього", - додав український президент.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, вчора, 20 травня, ЄС запровадив 17-й пакет санкцій проти Росії, завдавши удару по морських перевезеннях, нафтотрейдерах і їхніх закордонних пособниках.

Зокрема, під заборону потрапили 189 суден із третіх країн, унаслідок чого загальна кількість зазначених суден сягнула 342. Ці судна є частиною "тіньового флоту" Росії й відповідають за транспортування російської нафти, практикуючи високоризикові методи судноплавства або підтримуючи енергетичний сектор Росії.

Того ж дня ЄС розпочав підготовку 18-го пакету санкцій проти Росії.

Раніше у ЄС попереджали, що запровадять нові масштабні санкції, якщо Росія відмовиться від припинення вогню та мирних переговорів з Україною.

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