У ЄС підтвердили, що введуть нові санкції у разі відмови РФ від перемир'я, - Зеленський

Зеленський розповів про телефонну розмову з президентом Європейської ради. Він поінформував Кошту дипломатичну роботу, обговорили можливі кроки.

Президент України також подякував за схвалення 17-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

"Підготовка наступного вже триває, і дуже важливо, щоб він був іще сильнішим. До нього мають увійти енергетика, банківський сектор і тіньовий флот, включно не лише із суднами, а й з екіпажами, які їх обслуговують. Антоніу підтвердив, що у разі відмови Росії від припинення вогню такі санкції будуть застосовані", - розповів глава держави.

Зеленський та Кошта також говорили про відкриття переговорних кластерів щодо членства України в ЄС.

"Важливо знайти рішення, яке дасть змогу розблокувати процес. Дякую за всі зусилля заради цього", - додав український президент.