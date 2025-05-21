В ЕС подтвердили, что введут новые санкции в случае отказа РФ от перемирия, - Зеленский

Зеленский рассказал о телефонном разговоре с президентом Европейского совета. Он проинформировал Кошту о дипломатической работе, обсудили возможные шаги.

Президент Украины также поблагодарил за одобрение 17-го пакета санкций ЕС против России.

"Подготовка следующего уже идет, и очень важно, чтобы он был еще сильнее. В него должны войти энергетика, банковский сектор и теневой флот, включая не только с судами, но и с экипажами, которые их обслуживают. Антониу подтвердил, что в случае отказа России от прекращения огня такие санкции будут применены", - рассказал глава государства.

Зеленский и Кошта также говорили об открытии переговорных кластеров по членству Украины в ЕС.

"Важно найти решение, которое позволит разблокировать процесс. Спасибо за все усилия ради этого", - добавил украинский президент.