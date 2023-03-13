У ЄС підтвердили продовження персональних санкції проти Росії на пів року

Зазначається, що обмежувальні заходи передбачають обмеження пересування фізосіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку. Санкції стосуються 1473 осіб та 205 організацій.

"Росія повинна негайно припинити свою жорстоку війну. Європейський Союз непохитно підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, а також непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - додають у Раді ЄС.

Зазначимо, що раніше РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка повідомляло про продовження санкції проти Росії.

Як повідомлялося раніше, Угорщина намагалася заблокувати санкції ЄС проти російських олігархів. Проте з чинного списку осіб, що підпадають під обмеження, не прибрали жодного імені.

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