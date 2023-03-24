В ЄС підтримали створення механізму для реєстрації збитків, завданих Україні Росією

За підсумками саміту лідерів ЄС, Європейська рада підтримала створення механізму для реєстрації збитків, що були завдані Росією Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на висновок саміту.
"Разом із партнерами Європейський союз продовжуватиме активізувати роботу щодо використання заморожених та іммобілізованих активів Росії для відновлення України та з метою відшкодування відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права", - йдеться в заяві.
Також зазначається, що ЄС й надалі підтримуватиме відновлення та реконструкцію України у координації з міжнародними партнерами.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, наразі потреби України на відбудову зросли до 411 млрд доларів. Водночас сума завданої шкоди не включає дані про втрати на тимчасово окупованих територіях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.