В ЄС підтримали створення механізму для реєстрації збитків, завданих Україні Росією

За підсумками саміту лідерів ЄС, Європейська рада підтримала створення механізму для реєстрації збитків, що були завдані Росією Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на висновок саміту.

"Разом із партнерами Європейський союз продовжуватиме активізувати роботу щодо використання заморожених та іммобілізованих активів Росії для відновлення України та з метою відшкодування відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права", - йдеться в заяві. Також зазначається, що ЄС й надалі підтримуватиме відновлення та реконструкцію України у координації з міжнародними партнерами.