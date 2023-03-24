В ЕС поддержали создание механизма для регистрации ущерба, нанесенного Украине Россией

По итогам саммита лидеров ЕС, Европейский совет поддержал создание механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заключение саммита.
"Вместе с партнерами Европейский союз будет продолжать активизировать работу по использованию замороженных и иммобилизованных активов России для восстановления Украины и с целью возмещения в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что ЕС и дальше будет поддерживать восстановление и реконструкцию Украины в координации с международными партнерами.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, потребности Украины на восстановление выросли до 411 млрд долларов. В то же время сумма причиненного ущерба не включает данные о потерях на временно оккупированных территориях.
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