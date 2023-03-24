В ЕС поддержали создание механизма для регистрации ущерба, нанесенного Украине Россией

По итогам саммита лидеров ЕС, Европейский совет поддержал создание механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заключение саммита.

"Вместе с партнерами Европейский союз будет продолжать активизировать работу по использованию замороженных и иммобилизованных активов России для восстановления Украины и с целью возмещения в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", - говорится в заявлении. Также отмечается, что ЕС и дальше будет поддерживать восстановление и реконструкцию Украины в координации с международными партнерами.