У ЄС за підсумками саміту вирішили активізувати постачання допомоги Україні

Так, у підсумковому комюніке констатується продовження підтримки України. Зокрема, ЄС підтверджує подальшу "непохитну" підтримку України та її народу "стільки, скільки буде потрібно, і настільки інтенсивно, наскільки це необхідно".

"Оскільки Україна здійснює своє невід'ємне право на самооборону, буде активізовано доставку військової допомоги Україні. Зокрема, систем ППО,

боєприпасів та ракет, які терміново необхідні для захисту населення України та критично важливої ​​енергетичної інфраструктури", - йдеться у документі.

Також, на думку Європейської ради, "Росія не повинна переважати", а ЄС "рішуче засуджує нещодавню ескалацію бойових дій з боку Росії".