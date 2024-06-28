В ЕС по итогам саммита решили активизировать поставки помощи Украине

Так, в итоговом коммюнике констатируется продолжение поддержки Украины. В частности, ЕС подтверждает дальнейшую "непоколебимую" поддержку Украины и ее народа "столько, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо".

"Поскольку Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону, будет активизирована доставка военной помощи Украине. В частности, систем ПВО,

боеприпасов и ракет, которые срочно необходимы для защиты населения Украины и критически важной энергетической инфраструктуры", - говорится в документе.

Также, по мнению Европейского совета, "Россия не должна преобладать", а ЕС "решительно осуждает недавнюю эскалацию боевых действий со стороны России".