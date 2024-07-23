ЄС переносить зустрічі високого рівня з Будапешта через позицію Орбана щодо України

Наступні зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони країн Європейського Союзу, які заплановані на серпень, будуть перенесені з Будапешта до Брюсселя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного дипломата ЄС Жозепа Борреля, опубліковану CNN.
"Я зрозумів, що ми повинні надіслати сигнал, навіть якщо це символічний сигнал, що бути проти зовнішньої політики Європейського Союзу та дискваліфікувати політику ЄС як "сторони війни" повинно мати певні наслідки", - сказав Боррель на пресконференції у Брюсселі.
За його словами, заяви та дії Орбана і міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто проаналізовані. "Я можу сказати, що всі країни-члени, за єдиним винятком, дуже критично поставилися до такої поведінки", – сказав Боррель.
Неформальні зустрічі міністрів закордонних справ і оборони Ради ЄС повинні були відбутися в Будапешті з 28 по 30 серпня.
2 липня Орбан відвідав Київ де запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити опиратися російській навалі, скласти зброю і погодитися на "мирні переговори".
5 липня Орбан поїхав до Москви, де провів переговори з Путіним.
Після цього угорський прем'єр відправився зі своєю "мирною" місією до Китаю.
В ЄС розкритикували ці поїздки, тому що вони не були узгоджені, а Орбана ніхто не вповноважував говорити від імені всього блоку.
Угорщина скасувала візит у Будапешт міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, бо її угорський колега Петер Сійярто несподівано поїхав з Орбаном до Путіна.
Орбан звинуватив ЄС у тому, що він начебто запровадив "провоєнну політику".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.