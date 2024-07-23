ЕС переносит встречи высокого уровня из Будапешта из-за позиции Орбана по Украине

"Я понял, что мы должны послать сигнал, даже если это символический сигнал, что быть против внешней политики Европейского Союза и дисквалифицировать политику ЕС как "сторону войны", должно иметь определенные последствия", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, заявления и действия Орбана и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто проанализированы. "Я могу сказать, что все страны-члены, за единственным исключением, очень критично отнеслись к такому поведению", – сказал Боррель.

Неформальные встречи министров иностранных дел и обороны Совета ЕС должны были пройти в Будапеште с 28 по 30 августа.