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ЕС переносит встречи высокого уровня из Будапешта из-за позиции Орбана по Украине

Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Следующие встречи министров иностранных дел и министров обороны стран Европейского Союза, запланированные на август, будут перенесены из Будапешта в Брюссель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, опубликованное CNN.

"Я понял, что мы должны послать сигнал, даже если это символический сигнал, что быть против внешней политики Европейского Союза и дисквалифицировать политику ЕС как "сторону войны", должно иметь определенные последствия", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, заявления и действия Орбана и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто проанализированы. "Я могу сказать, что все страны-члены, за единственным исключением, очень критично отнеслись к такому поведению", – сказал Боррель.

Неформальные встречи министров иностранных дел и обороны Совета ЕС должны были пройти в Будапеште с 28 по 30 августа.

Возмутительные контакты Орбана

2 июля Орбан посетил Киев, где предложил президенту Владимиру Зеленскому прекратить сопротивляться российскому вторжению, сложить оружие и согласиться на "мирные переговоры".

5 июля Орбан уехал в Москву, где провел переговоры с Путиным.

После этого венгерский премьер отправился со своей "мирной" миссией в Китай.

В ЕС раскритиковали эти поездки, потому что они не были согласованы, а Орбана никто не уполномочивал говорить от имени всего блока.

Венгрия отменила визит в Будапешт министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, потому что ее венгерский коллега Петер Сийярто неожиданно уехал с Орбаном к Путину.

Орбан обвинил ЕС в том, что он якобы ввел "провоенную политику".

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ЕвросоюзЖозеп БоррельВиктор Орбан