"ЄС" переконала ВР створити робочу групу, щоб повернути доплати 30 тисяч військовим, - Порошенко

У Верховній раді створять робочу групу щодо повернення доплат у 30 тисяч гривень військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка під час поїздки у Донецьку область.

"Ми відстояли, щоб вони повернули 30 тисяч, які вони зняли вже з лютого військовослужбовцям. Вам немає на кому економити? Ви дали 2 мільярди гривень на марафон - бо вони безкоштовно Україну любити не можуть, можуть тільки за гроші", - заявив Порошенко.