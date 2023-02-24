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"ЕС" убедила ВР создать рабочую группу, чтобы вернуть доплаты 30 тысяч военным, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

В Верховной раде создадут рабочую группу по возврату доплат в 30 тысяч гривен военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко во время поездки в Донецкую область.

"Мы отстояли, чтобы они вернули 30 тысяч, которые они сняли уже с февраля военнослужащим. Вам не на ком экономить? Вы дали 2 миллиарда гривен на марафон - потому что они бесплатно Украину любить не могут, могут только за деньги", - заявил Порошенко.

Как известно, "Европейская солидарность" зарегистрировала законопроект №9006, предусматривающий сохранение доплаты в 30 тысяч гривен всем военным.

Напомним, сегодня Верховная рада приняла закон о возвращении прозрачности в оборонных закупках. Документ во втором чтении поддержали 264 депутата.

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