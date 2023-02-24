"ЕС" убедила ВР создать рабочую группу, чтобы вернуть доплаты 30 тысяч военным, - Порошенко

В Верховной раде создадут рабочую группу по возврату доплат в 30 тысяч гривен военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко во время поездки в Донецкую область.

"Мы отстояли, чтобы они вернули 30 тысяч, которые они сняли уже с февраля военнослужащим. Вам не на ком экономить? Вы дали 2 миллиарда гривен на марафон - потому что они бесплатно Украину любить не могут, могут только за деньги", - заявил Порошенко.