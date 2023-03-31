ЕС не будет пересматривать потолок цен на российскую нефть, - Bloomberg

Еврокомиссия объявила, что лимит цен на российскую нефть не будут менять. Ограничения останутся на уровне 60 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Европейская комиссия сообщила государствам-членам ЕС, что в настоящее время большинство стран G7 не желают снизить порог.

В отчете Международного энергетического агентства, легшего в основу проверки, отмечается, что потолок цен на нефть из России достиг своих целей и привел к сокращению доходов Москвы. Так, по данным отчета, экспортная цена российской нефти составила около 52,5 доллара за баррель без учета расходов на доставку и страхование.

Сырая нефть Urals продавалась за 45,3 доллара, тогда как экспортируемые из Азии нефть ESPO, Sakhalin и Sokol превышали пороговое значение.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз и США пересмотрят потолок цен на российскую нефть.

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