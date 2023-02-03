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ЄС передав понад сотню позашляхових вантажівок. Вони вже в Україні

Фото: ЄС передав понад сотню позашляхових вантажівок (twitter.com/JosepBorrellF)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз передав Збройним силам України понад сотню позашляхових вантажівок та 50 автомобілів швидкої допомоги. У п'ятницю, 3 лютого, вони вже прибули до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля у Twitter.

"Ще один конкретний приклад підтримки Збройних сил України у захисті своєї території, суверенітету та населення. Сьогодні в рамках Європейського фонду миру в Україну прибули нові позашляхові вантажівки", - повідомив він.

Так, для військових передали:

  • 13 нових позашляхових вантажівок для перевезення українських бійців;
  • 94 позашляхові вантажівки;
  • 50 машин швидкої допомоги.

"І їх буде ще більше. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно", - додав Боррель.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Захід надасть усю необхідну зброю, наші воїни не лише не відійдуть від Бахмута, а й почнуть деокупувати Донбас.

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