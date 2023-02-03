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ЕС передал более сотни внедорожных грузовиков. Они уже в Украине

Фото: ЕС передал более сотни внедорожных грузовиков (twitter.com/JosepBorrellF)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз передал Вооруженным силам Украины более сотни внедорожных грузовиков и 50 автомобилей скорой помощи. В пятницу, 3 февраля, они уже прибыли в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Twitter.

"Еще один конкретный пример поддержки Вооруженных сил Украины в защите своей территории, суверенитета и населения. Сегодня в рамках Европейского фонда мира в Украину прибыли новые внедорожные грузовики", - сообщил он.

Так, для военных передали:

  • 13 новых внедорожных грузовиков для перевозки украинских бойцов;
  • 94 внедорожных грузовика;
  • 50 машин скорой помощи.

"И их будет еще больше. ЕС будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо", - добавил Боррель.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если Запад предоставит все необходимое оружие, наши воины не только не отойдут от Бахмута, но и начнут деоккупировать Донбасс.

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