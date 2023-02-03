ua ru
Пт, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС передав понад сотню позашляхових вантажівок. Вони вже в Україні

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 03 лютого 2023 21:11
ЄС передав понад сотню позашляхових вантажівок. Вони вже в Україні Фото: ЄС передав понад сотню позашляхових вантажівок (twitter.com/JosepBorrellF)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз передав Збройним силам України понад сотню позашляхових вантажівок та 50 автомобілів швидкої допомоги. У п'ятницю, 3 лютого, вони вже прибули до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля у Twitter.

"Ще один конкретний приклад підтримки Збройних сил України у захисті своєї території, суверенітету та населення. Сьогодні в рамках Європейського фонду миру в Україну прибули нові позашляхові вантажівки", - повідомив він.

Так, для військових передали:

  • 13 нових позашляхових вантажівок для перевезення українських бійців;
  • 94 позашляхові вантажівки;
  • 50 машин швидкої допомоги.

"І їх буде ще більше. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно", - додав Боррель.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Захід надасть усю необхідну зброю, наші воїни не лише не відійдуть від Бахмута, а й почнуть деокупувати Донбас.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
США виділяють ще один великий військовий пакет для України: що до нього увійшло
США виділяють ще один великий військовий пакет для України: що до нього увійшло
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна