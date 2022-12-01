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ЕС передаст Украине еще больше генераторов: названо количество

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ЕС, Четверг 01 декабря 2022 02:21
ЕС передаст Украине еще больше генераторов: названо количество Фото: ЕС передаст Украине еще 40 генераторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

Европейский союз передаст Украине еще 40 электрогенераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию верховного представителя ЕС Жозепа Борреля.

"Россия пытается сломать моральный дух Украины, атакуя энергетическую инфраструктуру и используя зиму как оружие войны против мирного населения", - написал Боррель.

Он отметил, что на встрече G7 страны скоординировали свою поддержку Украине, поэтому предоставят еще 40 генераторов до 550, которые уже передали.

Напомним, в Европе запустили массовую кампанию "Генераторы надежды" по отправке в Украину устройств, которые могут помочь в периоды отключения света.

Также сообщалось, что Бельгия передаст Украине генераторы и усилит военную помощь.

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