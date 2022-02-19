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ЕС передаст Украине помощь для экстренной медицины из-за угрозы вторжения России

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Брюссель, Суббота 19 февраля 2022 20:29
ЕС передаст Украине помощь для экстренной медицины из-за угрозы вторжения России Фото: ЕС передаст Украине помощь для медицины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Европейский союз передаст Украине помощь и оборудование для экстренной медицины. Киев направлял запрос из-за угрозы вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"ЕС полностью солидарен с украинским народом, а также оказывает конкретную поддержку. После того, как Украина обратилась к нам за помощью, мы круглосуточно работали, чтобы помочь властям. Немедленная помощь уже в пути", - заявил комиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич.

Кто и какую помощь предоставит:

  • Словения - 1 000 000 немедицинских одноразовых масок, 125 000 пар латексных перчаток, 125 000 пар нитриловых перчаток, 200 пар резиновых сапог и 10 дизельных электрогенераторов (6 кВт);
  • Румыния - 5 000 упаковок обезболивающих, 5 000 упаковок противовоспалительных, 5 000 упаковок антибиотиков и 840 литров дезинфицирующих средств для обработки рук;
  • Франция - 15 палаток, 300 семейных палаток, 1 500 простыней, 2 100 одеял и 300 спальных мешков, 500 гигиенических наборов, 25 сухих туалетов, 10 000 виниловых перчаток, 50 000 хирургических масок и один передовой медицинский пункт, способный оказать помощь 500 раненым;
  • Ирландия - 10 000 защитных костюмов, 50 000 хирургических масок, 2 583 литра дезинфицирующего средства для рук;
  • Австрия - 50 000 литров дезинфицирующего средства для рук, 9 000 литров дезинфицирующего средства для поверхностей, 50 000 защитных очков, 50 000 масок для лица и 20 000 нестерильных перчаток.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина запросила помощь НАТО на случай масштабных чрезвычайных ситуаций.

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