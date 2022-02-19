ЄС передасть Україні допомогу для екстреної медицини через загрозу вторгнення Росії
Фото: ЄС передасть Україні допомогу для медицини (Віталій Носач/РБК-Україна)
Європейський союз передасть Україні допомогу та обладнання для екстреної медицини. Київ направляв запит через загрозу вторгнення Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.
"ЄС повністю солідарний з українським народом, а також надає конкретну підтримку. Після того, як Україна звернулася до нас за допомогою, ми цілодобово працювали, щоб допомогти владі. Негайна допомога вже в дорозі", - заявив комісар з кризового регулювання Янез Ленарчич.
Хто і яку допомогу надасть:
- Словенія - 1 000 000 немедичних одноразових масок, 125 000 пар латексних рукавичок, 125 000 пар нітрилових рукавичок, 200 пар гумових чобіт і 10 дизельних електрогенераторів (6 кВт);
- Румунія - 5 000 упаковок знеболюючих, 5 000 упаковок протизапальних, 5 000 упаковок антибіотиків і 840 літрів дезінфікуючих засобів для обробки рук;
- Франція - 15 наметів, 300 сімейних наметів, 1 500 простирадл, 2 100 ковдр і 300 спальних мішків, 500 гігієнічних наборів, 25 сухих туалетів, 10 000 вінілових рукавичок, 50 000 хірургічних масок і один передовий медичний пункт, здатний надати допомогу 500 пораненим;
- Ірландія - 10 000 захисних костюмів, 50 000 хірургічних масок, 2 583 літри дезинфікуючого засобу для рук;
- Австрія - 50 000 літрів дезинфікуючого засобу для рук, 9 000 літрів дезинфікуючого засобу для поверхонь, 50 000 захисних окулярів, 50 000 масок для обличчя і 20 000 нестерильних рукавичок.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна запросила допомогу НАТО на випадок масштабних надзвичайних ситуацій.