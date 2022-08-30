ЕС передал Украине 5,5 млн таблеток йодида калия для защиты от потенциальной радиации
Европейский союз пожертвовал 5,5 млн таблеток йодида калия для защиты украинцев от потенциального радиационного облучения. Превентивная помощь отправлена по запросу правительства Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.
Как отмечается в сообщении, 26 августа ЕС получил запрос на таблетки йодида калия от правительства Украины в качестве превентивной меры безопасности для повышения уровня защиты вокруг Запорожской АЭС. Таблетки йодида калия будут использоваться в ограниченных случаях, чтобы избежать вдыхания или проглатывания радиоактивного йода, поглощаемого щитовидной железой.
Европейский координационный центр реагирования быстро мобилизовал 5,5 млн таблеток йодида калия через Механизм гражданской защиты ЕС для Украины, в том числе пять миллионов из аварийных резервов rescEU и 500 тысяч из Австрии.
При общей стоимости более 500 тысяч евро основная часть помощи будет доставлена Украине из резерва rescEU, размещенного в Германии.
Как отметил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич, никакая атомная электростанция никогда не должна использоваться в качестве театра военных действий.
"Недопустимо, чтобы жизни гражданских лиц подвергались опасности. Все военные действия вокруг Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены. ЕС в упреждающем порядке поставляет в Украину пять миллионов таблеток йодида калия из стратегических резервов ЕС, чтобы обеспечить защиту людей в случае воздействия высоких уровней радиации", - сказал он.
Ранее "Энергоатом" обнародовал прогноз радиационного загрязнения в случае аварии на Запорожской АЭС, захваченного российскими оккупантами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.