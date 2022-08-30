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ЕС передал Украине 5,5 млн таблеток йодида калия для защиты от потенциальной радиации

Новина українською →
Украина, Вторник 30 августа 2022 15:08
ЕС передал Украине 5,5 млн таблеток йодида калия для защиты от потенциальной радиации Фото: ЕС передал Украине таблетки от радиации (MNS.GOV.UA)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз пожертвовал 5,5 млн таблеток йодида калия для защиты украинцев от потенциального радиационного облучения. Превентивная помощь отправлена по запросу правительства Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

Как отмечается в сообщении, 26 августа ЕС получил запрос на таблетки йодида калия от правительства Украины в качестве превентивной меры безопасности для повышения уровня защиты вокруг Запорожской АЭС. Таблетки йодида калия будут использоваться в ограниченных случаях, чтобы избежать вдыхания или проглатывания радиоактивного йода, поглощаемого щитовидной железой.

Европейский координационный центр реагирования быстро мобилизовал 5,5 млн таблеток йодида калия через Механизм гражданской защиты ЕС для Украины, в том числе пять миллионов из аварийных резервов rescEU и 500 тысяч из Австрии.

При общей стоимости более 500 тысяч евро основная часть помощи будет доставлена Украине из резерва rescEU, размещенного в Германии.

Как отметил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич, никакая атомная электростанция никогда не должна использоваться в качестве театра военных действий.

"Недопустимо, чтобы жизни гражданских лиц подвергались опасности. Все военные действия вокруг Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены. ЕС в упреждающем порядке поставляет в Украину пять миллионов таблеток йодида калия из стратегических резервов ЕС, чтобы обеспечить защиту людей в случае воздействия высоких уровней радиации", - сказал он.

Ранее "Энергоатом" обнародовал прогноз радиационного загрязнения в случае аварии на Запорожской АЭС, захваченного российскими оккупантами.

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