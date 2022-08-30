ЄС передав Україні 5,5 млн таблеток йодиду калію для захисту від потенційної радіації

Європейський союз пожертвував 5,5 млн таблеток йодиду калію для захисту українців від потенційного радіаційного опромінення. Превентивна допомога відправлена за запитом Уряду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісії .

Як наголошується в повідомленні, 26 серпня ЄС отримав запит на таблетки йодиду калію від уряду України в якості превентивного заходу безпеки для підвищення рівня захисту навколо Запорізької АЕС. Таблетки йодиду калію будуть використовуватися в обмежених випадках, щоб уникнути вдихання або проковтування радіоактивного йоду, що поглинається щитовидною залозою.

Європейський координаційний центр реагування швидко мобілізував 5,5 млн таблеток йодиду калію через механізм цивільного захисту ЄС для України, в тому числі п'ять мільйонів з аварійних резервів rescEU і 500 тисяч з Австрії.

При загальній вартості понад 500 тисяч євро основна частина допомоги буде доставлена Україні з резерву rescEU, розміщеного в Німеччині.

Як зазначив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич, ніяка атомна електростанція ніколи не повинна використовуватися в якості театру військових дій.

"Неприпустимо, щоб життя цивільних осіб наражалися на небезпеку. Всі військові дії навколо Запорізької АЕС повинні бути негайно припинені. ЄС в попереджувальному порядку поставляє в Україну п'ять мільйонів таблеток йодиду калію зі стратегічних резервів ЄС, щоб забезпечити захист людей у разі впливу високих рівнів радіації", - сказав він.