В ЕС ожидают, что освобожденным экс-беркутовцам продолжат обвинение

В Европейском союзе надеются, что обвинения экс-беркутовцам, освобожденных в рамках обмена пленными, продолжат обвинения. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Мы принимаем к сведению обмен людьми, связанными с трагическими событиями на Майдане в 2014 году. Мы ожидаем, что все обвинения будут продолжены, а заинтересованные стороны обеспечат привлечение виновных к ответственности", - цитирует журналист заявление ЕС.

Напомним, сегодня пятерых экс-"беркутовцев" передали боевикам в рамках обмена пленными на Донбассе.

28 декабря Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Беркутовец находился под арестом с 2015 года. И Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрия Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко.