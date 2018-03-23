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Интервью

В ЕС ожидают около 5 млрд евро в год поступлений от введения "цифрового налога"

НовостиФинансы    23.03.2018 - 20:31
Фото: ЕС хочет обложить налогом крупные интернет-компании (коллаж РБК-Украина)
Фото: ЕС хочет обложить налогом крупные интернет-компании (коллаж РБК-Украина)

В случае принятия законопроекта крупные интернет-компании будут платить 3% налог с оборота

Европейская комиссия ожидает, что введение так называемого "цифрового налога" для крупных интернет-компаний принесет в бюджет содружества около 5 млрд евро в год. Об этом пишет Deutsche Welle.

По инициативе ЕС 3% налог с оборота предлагается ввести, например, для таких гигантов как Google, Facebook, EBay, имеющих, в частности, доходы от рекламы в странах ЕС.

До сих пор можно было облагать налогом только "постоянные представительства" предприятия. Поскольку деятельность Google, Facebook, Apple, Airbnb, Ebay и др сосредоточена в интернете, министры финансов стран ЕС согласны, что от анахронического столетнего принципа следует отказаться.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Евросоюз недоволен тем, что доходы крупных компаний, деятельность которых сосредоточена в интернете, не облагаются налогами в странах ЕС.

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Теги публикации: Евросоюз, IT, Налоги  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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