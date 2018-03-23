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У ЄС очікують близько 5 млрд євро на рік надходжень від введення "цифрового податку"

НовиниФінанси    23.03.2018 - 20:31
Фото: ЄС хоче обкласти податком великі інтернет-компанії (колаж РБК-Україна)
Фото: ЄС хоче обкласти податком великі інтернет-компанії (колаж РБК-Україна)

У разі прийняття законопроекту великі інтернет-компанії будуть платити 3% податок з обороту

Європейська комісія очікує, що введення так званого "цифрового податку" для великих інтернет-компаній принесе в бюджет співдружності близько 5 млрд євро на рік. Про це пише Deutsche Welle.

За ініціативи ЄС 3% податок з обороту пропонується ввести, наприклад, для таких гігантів, як Google, Facebook, EBay, мають, зокрема, доходи від реклами в країнах ЄС.

досі можна було обкладати податком тільки "постійні представництва" підприємства. Оскільки діяльність Google, Facebook, Apple, Airbnb, Ebay та ін зосереджена в інтернеті, міністри фінансів країн ЄС згодні, що анахронического столітнього принципу слід відмовитися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Євросоюз незадоволений тим, що доходи великих компаній, діяльність яких зосереджена в інтернеті, не оподатковуються в країнах ЄС.

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Теги публікації: Евросоюз, IT, Податки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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