У ЄС очікують близько 5 млрд євро на рік надходжень від введення "цифрового податку"

У разі прийняття законопроекту великі інтернет-компанії будуть платити 3% податок з обороту

Європейська комісія очікує, що введення так званого "цифрового податку" для великих інтернет-компаній принесе в бюджет співдружності близько 5 млрд євро на рік. Про це пише Deutsche Welle.

За ініціативи ЄС 3% податок з обороту пропонується ввести, наприклад, для таких гігантів, як Google, Facebook, EBay, мають, зокрема, доходи від реклами в країнах ЄС.

досі можна було обкладати податком тільки "постійні представництва" підприємства. Оскільки діяльність Google, Facebook, Apple, Airbnb, Ebay та ін зосереджена в інтернеті, міністри фінансів країн ЄС згодні, що анахронического столітнього принципу слід відмовитися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Євросоюз незадоволений тим, що доходи великих компаній, діяльність яких зосереджена в інтернеті, не оподатковуються в країнах ЄС.