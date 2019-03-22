ЕС ожидает немедленного освобождения Гриба

Европейский союз обнародовал заявление в связи с объявлением приговора Павлу Грибу, в котором призывает Россию немедленно освободить политзаключенного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ЕС.

В заявлении также отмечается необходимость предоставить доступ к Грибу украинским врачам, а также предоставить ему необходимую медицинскую помощь.

"Европейский Союз ожидает, что Гриб будет немедленно освободен и получит доступ к специальным медицинским услугам, которые ему нужны. До тех пор, пока он остается в тюрьме, украинским врачам необходимо позволить увидеть его, как того требует решение Европейского суда по правам человека", - говорится в сообщении.

Напомним, суд в Ростове на Дону сегодня, 22 марта, приговорил украинца Павла Гриба к шести годам колонии за "призывы к теракту"". По версии российского следствия, в 2017 году Гриб с территории Украины через интернет якобы убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня.

Украинский политзаключеный Павел Гриб после оглашения приговора заявил, что начинает голодовку.

Напомним, 21 марта Гриб выступил на суде с последним словом и пожелал украинским патриотам в плену с достоинством пройти испытания. В конце речи он воскликнул "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!".