ЕС ответит на пошлины, которые Трамп может ввести на авто из стран ЕС

ЕС ответит США аналогичными мерами

Европейский союз может ответить на решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ввести пошлины на ввоз автомобилей из стран ЕС аналогичными мерами. Об этом информирует Bloomberg.

Согласно сообщению ЕС, введение тарифов США на автомобили и автомобильные части из стран Европейского союза может повлиять на торговлю в ЕС в размере 300 млрд долларов и навредить почти всем 28 государствам-участникам ЕС.

"Внедрение тарифов США будет выполняться с эквивалентными штрафами, наложенными затронутыми торговыми партнерами", - говорится в ответе Евросоюза.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести дополнительные пошлины на импортируемые из ЕС в США автомобили.

"Учитывая тарифы и торговые барьеры, которые Евросоюз давно ввел против США и наших крупных компаний и работников, эти тарифы в ближайшее время не будут сняты, мы введем 20% тарифы на их автомобили, ввозимые в США. Будем строить их здесь!", - заявил Трамп.