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ЄС відповість на мита, які Трамп може ввести на авто з країн ЄС

НовиниПолітика    23.06.2018 - 03:18
Фото: прапор ЄС (twitter/European Commission)
Фото: прапор ЄС (twitter/European Commission)

ЄС відповість США аналогічними заходами

Європейський союз може відповісти на рішення президента Сполучених Штатiв Дональда Трампа ввести мита на ввезення автомобілів з країн ЄС аналогічними заходами. Про це iнформує Bloomberg.

Згідно з повідомленням ЄС, введення тарифів США на автомобілі і автомобільні частини з країн Європейського союзу може вплинути на торгівлю в ЄС у розмірі 300 млрд доларів і нашкодити майже 28 всім державам-учасницям ЄС.

"Впровадження тарифів США буде виконуватися з еквівалентними штрафами, накладеними порушеними торговими партнерами", - йдеться у відповіді Євросоюзу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести додаткові мита на імпортовані з ЄС в США автомобілі.

"Враховуючи тарифи і торгові бар'єри, які Євросоюз давно ввів проти США і наших великих компаній і працівників, ці тарифи найближчим часом не будуть зняті, ми введемо 20% тарифи на їх автомобілі, ввезені в США. Будемо будувати їх тут!" - заявив Трамп.

Трамп може запровадити додаткові мита на автомобілі з ЄС Лідери ЄС наступного тижня продовжать санкції проти РФ
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Евросоюз, пошлины, автомобили  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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