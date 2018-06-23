ЄС відповість на мита, які Трамп може ввести на авто з країн ЄС

ЄС відповість США аналогічними заходами

Європейський союз може відповісти на рішення президента Сполучених Штатiв Дональда Трампа ввести мита на ввезення автомобілів з країн ЄС аналогічними заходами. Про це iнформує Bloomberg.

Згідно з повідомленням ЄС, введення тарифів США на автомобілі і автомобільні частини з країн Європейського союзу може вплинути на торгівлю в ЄС у розмірі 300 млрд доларів і нашкодити майже 28 всім державам-учасницям ЄС.

"Впровадження тарифів США буде виконуватися з еквівалентними штрафами, накладеними порушеними торговими партнерами", - йдеться у відповіді Євросоюзу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести додаткові мита на імпортовані з ЄС в США автомобілі.

"Враховуючи тарифи і торгові бар'єри, які Євросоюз давно ввів проти США і наших великих компаній і працівників, ці тарифи найближчим часом не будуть зняті, ми введемо 20% тарифи на їх автомобілі, ввезені в США. Будемо будувати їх тут!" - заявив Трамп.