В ЄС оцінили, чи можуть верхівку РФ судити заочно і коли чекати рішень трибуналу

На питання про те, чи може спецтрибунал ухвалити рішення вже у 2026 році, Каллас відповіла, що не може назвати конкретної дати, проте Рада Європи працює над створенням трибуналу.

"Хоча я читала, що це мало б відбутися до 2026 року. Тож сподіваємося, що розслідування та судові процеси також розпочнуться. Розслідування триває. Це найбільш задокументована війна, тому що все було задокументовано фотографіями, відео. Ми працюємо над цим з самого початку війни. Ми надавали технічну допомогу для документування цих злочинів", - сказала вона.

Головна дипломатка ЄС також наголосила, що йдеться про спецтрибунал проти злочину агресії, а це злочини керівництва, яке віддавало накази.

"Це означає, що ті люди, які вирішили розпочати війну. Якби не було злочину керівництва - не було б цих воєнних злочинів. Тому надзвичайно важливо, щоб цей трибунал був трибуналом проти злочинів агресії", - пояснила Каллас.

Вона також підтвердила, що вище керівництво РФ за злочини проти України може бути засудженим заочно, але діє обмеження, доки вони перебувають на посаді.

"Але я думаю, що важливим сигналом є те, що все готове. І ніхто не поза законом. Тому це важливо", - додала Каллас.

