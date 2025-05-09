В ЄС оцінили, чи можуть верхівку РФ судити заочно і коли чекати рішень трибуналу

Спецтрибунал проти керівництва Росії за злочини проти України може ухвалювати рішення заочно. Але діє обмеження, доки російські чиновники перебувають на посадах.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Каї Каллас під час візиту до Львова.
На питання про те, чи може спецтрибунал ухвалити рішення вже у 2026 році, Каллас відповіла, що не може назвати конкретної дати, проте Рада Європи працює над створенням трибуналу.
"Хоча я читала, що це мало б відбутися до 2026 року. Тож сподіваємося, що розслідування та судові процеси також розпочнуться. Розслідування триває. Це найбільш задокументована війна, тому що все було задокументовано фотографіями, відео. Ми працюємо над цим з самого початку війни. Ми надавали технічну допомогу для документування цих злочинів", - сказала вона.
Головна дипломатка ЄС також наголосила, що йдеться про спецтрибунал проти злочину агресії, а це злочини керівництва, яке віддавало накази.
"Це означає, що ті люди, які вирішили розпочати війну. Якби не було злочину керівництва - не було б цих воєнних злочинів. Тому надзвичайно важливо, щоб цей трибунал був трибуналом проти злочинів агресії", - пояснила Каллас.
Вона також підтвердила, що вище керівництво РФ за злочини проти України може бути засудженим заочно, але діє обмеження, доки вони перебувають на посаді.
"Але я думаю, що важливим сигналом є те, що все готове. І ніхто не поза законом. Тому це важливо", - додала Каллас.
Від початку повномасштабної війни в Україні Міжнародний кримінальний суд уже видав шість ордерів на арешт російського військово-політичного керівництва. Однак МКС не має юридичної можливості засудити чиновників РФ, оскільки Москва не ратифікувала Римський статут.
Щоб притягнути до відповідальності вище керівництво країни-агресора, Україна ініціювала створення спеціального трибуналу за злочин агресії. До коаліції вже приєдналися понад 40 країн.
У п’ятницю, 9 травня, у Львові відбулася зустріч представників коаліції держав, які працюють над запуском трибуналу. Європейські міністри дали політичне схвалення для запуску трибуналу.
За словами глави МЗС Люксембургу, спецтрибунал для РФ офіційно запустять наступного тижня. Відомо, що у Люксембурзі 13-14 травня відбудеться засідання Комітету міністрів Ради Європи.
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