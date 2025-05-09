В ЕС оценили, могут ли верхушку РФ судить заочно и когда ждать решений трибунала

Спецтрибунал против руководства России за преступления против Украины может принимать решения заочно. Но действует ограничение, пока российские чиновники находятся на должностях.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас во время визита во Львов.
На вопрос о том, может ли спецтрибунал принять решение уже в 2026 году, Каллас ответила, что не может назвать конкретной даты, однако Совет Европы работает над созданием трибунала.
"Хотя я читала, что это должно было бы произойти до 2026 года. Поэтому надеемся, что расследование и судебные процессы также начнутся. Расследование продолжается. Это наиболее задокументированная война, потому что все было задокументировано фотографиями, видео. Мы работаем над этим с самого начала войны. Мы оказывали техническую помощь для документирования этих преступлений", - сказала она.
Главный дипломат ЕС также подчеркнула, что речь идет о спецтрибунале против преступления агрессии, а это преступления руководства, которое отдавало приказы.
"Это означает, что те люди, которые решили начать войну. Если бы не было преступления руководства - не было бы этих военных преступлений. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы этот трибунал был трибуналом против преступлений агрессии", - пояснила Каллас.
Она также подтвердила, что высшее руководство РФ за преступления против Украины может быть осуждено заочно, но действует ограничение, пока они находятся в должности.
"Но я думаю, что важным сигналом является то, что все готово. И никто не вне закона. Поэтому это важно", - добавила Каллас.
С начала полномасштабной войны в Украине Международный уголовный суд уже выдал шесть ордеров на арест российского военно-политического руководства. Однако МУС не имеет юридической возможности осудить чиновников РФ, поскольку Москва не ратифицировала Римский статут.
Чтобы привлечь к ответственности высшее руководство страны-агрессора, Украина инициировала создание специального трибунала за преступление агрессии. К коалиции уже присоединились более 40 стран.
В пятницу, 9 мая, во Львове состоялась встреча представителей коалиции государств, которые работают над запуском трибунала. Европейские министры дали политическое одобрение для запуска трибунала.
По словам главы МИД Люксембурга, спецтрибунал для РФ официально запустят на следующей неделе. Известно, что в Люксембурге 13-14 мая состоится заседание Комитета министров Совета Европы.
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