В ЕС оценили отношения с Россией после высылки дипломатов

Отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных на фоне высылки дипломатов. Однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам визита в Москву.

Визит Борреля в Москву состоялся 4-6 февраля. Глава дипломатии ЕС встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и общественными организациями России.

"Я проинформирую своих коллег из ЕС об итогах моего визита в Совет по иностранным делам 22 февраля, где мы проведем специальное обсуждение отношений между ЕС и Россией в преддверии стратегических дебатов на мартовском Совете Европы", - говорится в сообщении.

По итогам визита Боррель, в частности, осудил решение российских властей о высылке дипломатов из Германии, Польши и Швеции и опроверг обвинения в том, что они "вели деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

Напомним, власти США осуждают высылку из России трех европейских дипломатов. Россия выдворила трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Германии за участие в массовых акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как писало РБК-Украина, канцлер Германии Ангела Меркель считает необоснованной высылку трех европейских дипломатов из России. Берлин не исключает, что действия Москвы не останутся без ответа.

Также Министерство иностранных дел Польши отреагировало на высылку своего дипломата из России. Варшава грозит ответными мерами, если Москва не отменит своего решения.